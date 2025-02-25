Manchester United mali sıkıntıda: Çalışanlara sadece çorba ve sandviç verilecek

Manchester United mali sıkıntı nedeniyle tasarrufa gitti. Old Trafford Stadı’ndaki personele sadece meyve, antrenman tesisindeki çalışanlaraysa yalnızca çorba ve sandviç verilecek.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yüzde 25’lik hissesini 1,25 milyar sterline (yaklaşık 57 milyar 526 milyon lira) alan INEOS’un sahibi Jim Ratcliffe, Old Trafford Stadı’ndaki personel kantininin kapatılacağını ve çalışanlara yalnızca meyve servisi yapılacağını duyurdu.

Old Trafford’da çalışanlara ücretsiz sıcak yemek ve çay-kahve veren personel kantini de hafta sonunda kapanacak.

Takımın antrenman tesislerindeki ücretsiz öğle yemeğinin yalnızca futbolculara verileceği, diğer çalışanların yalnızca çorba ve sandviç hakkı olduğu belirtildi.

12 Şubat’ta kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden (yaklaşık 13 milyar 806 milyon lira) fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planladığı duyurulmuştu.

Manchester United geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkarmıştı.