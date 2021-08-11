Manavgat yine yanıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Hatipler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan yangın 10 günde kontrol altına alınabilmişti. Türkiye’nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar görmüş, yedi kişi ve binlerce hayvan hayatını kaybetmişti.

Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan 288 yangından 285’inin kontrol altına alındığını belirterek “Muğla, Burdur ve Antalya’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.