Maliye sanatçıların peşinde: Kazancına kıyasla az vergi ödeyenler inceleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, oyuncu ve ses sanatçılarıyla bu sanatçıların ajanslarına inceleme yaptı. İlk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.

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VDK, bu kez de oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları incelemeye başladı. Analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi’ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlarla beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle ‘riskli’ olduğu değerlendirildi.

Oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek incelendi. Fakat incelemelerin hangi isimlere yapıldığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı

AA’nın haberine göre 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.

İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.

İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024’e ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin şunları söyledi:

* Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz.

Fotoğraf: AA

* Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor.