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Yaramazlara biraz batar!

Malezya'da sel: 150 bin kişi tahliye edildi

Malezya’da etkili olan muson yağmurları sele neden oldu. Ülkede 150 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bernama haber ajansına göre aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar Kelantan eyaleti başta olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.


Malezya’da seller nedeniyle güvenli bölgelere sevk edilen kişi sayısı 152 bini geçti. Afetten en çok etkilenen Kelantan eyaletinde 96 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililere göre ülkedeki beş büyük nehirdeki su seviyesi ‘kritik’ seviyede.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aşırı yağışların yedi eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kasımdan marta kadar süren muson yağmurları sebebiyle Malezya’nın birçok bölgesinde sel ve toprak kaymaları görülebiliyor.

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