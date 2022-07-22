Malatya’da kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, kaçırmaya gittiği kızın babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Görsel: DHA (Arşiv)

Çevreli Mahallesi’nde, B.K. isimli genç kızı kaçırmak için bir eve giden E.E. (23), burada baba Ziya K.’yle karşılaştı.

Ziya K.’yi pompalı tüfekle ateş ederek öldüren zanlı, olay yerinden kaçmaya çalışan genç kız ile annesi S.K.’nin bulunduğu araca da ateş açtı.

İsabet alan araçta yaralanan olmazken, E.E. olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, zanlıyı Güveçli Mahallesi’nde bir konteynerin içerisinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.E., sevk edildiği adliyeye nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.