Malatya’da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi

Malatya’da yıkım sırasında ağır hasarlı bir bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan kepçe operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi’ndeki dört katlı bina ağır hasar almış, binanın yıkımı için çalışma başlatılmıştı.
Yıkım sırasında bilinmeyen bir nedenden bina, iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlattı.