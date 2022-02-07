Mahsun Kırmızıgül’den zamlara türkü: Bunların hiçbiri doymak bilmez

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül gündemden düşmeyen zam meselesinden türkü yaptı.

Ekmekten elektriğe, doğalgazdan içkiye hemen her gün yeni bir zam haberiyle ay sonunu getirmenin bir ‘challenge’a dönüştüğü Türkiye’de geçim sıkıntısına sessiz kalmayan ünlüler arasına Kırmızıgül de katıldı.

Cem Yılmaz, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarında zamları eleştirmişti.

Kırmızgül Twitter hesabından ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar‘ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı.

Sözleri Şeyh Edebali’ye ait türküde şöyle deniyor: “Aç gözlüyle sakın dost olma/ İkram bilmez nizam bilmez

Yol bilmez yordam bilmez/ En mühimi de bunların hiçbiri doymak bilmez/Sen seni bil sen seni.”

Elektirik, doğal gaz ve zamlar. pic.twitter.com/H61HhS216W — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) February 7, 2022

TÜİK’in perşembe günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69’u bulmuştu. Veriler enflasyonda 19 yıllık zirvenin yenilendiğini göstermişti.

Ancak bağımsız sosyal bilimciler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 hesaplamıştı. Ocaktaki artışsa yüzde 15,52.