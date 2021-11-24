Mahkumlar için ‘Covid-19 izin süresi’ni uzatma yetkisi Meclis’ten geçti

Mahkumlara Covid-19 iznini uzatma yetkisini veren kanunun teklifinin ilgili maddesi, Meclis’te kabul edildi.

Açık cezaevlerindeki mahkumlar, 15 Nisan 2020’de salgın nedeniyle geçici olarak tahliye edilmişti. Pandemide 19 ay serbest olan mahkûmların izni dokuz defa uzatılmıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda dün 5’inci Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edildi.

Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle cezaevlerinde Covid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı.

Mevcut düzenlemedeki ‘Her defasında iki ayı geçmemek üzere dokuz kez uzatılabilir’ ibaresi, ‘Her defasında iki ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir’ şeklinde değiştirildi.

Buna göre, salgını sebebiyle bu hakkı kazanan hükümlülerin izin süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecek.