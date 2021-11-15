Cezaevinden ‘corona izni’yle çıkan mahkumlar eylemde: Dönmek istemiyoruz

Covid-19 salgını nedeniyle açık cezaevlerinden izinli çıkan mahkumlar, izin bitimine günler kala İstanbul’da eylem yaptı.

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Açık cezaevlerindeki mahkumlar, 15 Nisan 2020’de salgın nedeniyle geçici olarak tahliye edilmişti. Pandemide 19 ay serbest olan mahkûmların izni dokuz defa uzatıldı. Ancak bu izin, son kabine kararıyla uzatılmadı.

Buna göre, 30 Kasım’da sona erecek salgın izni kapsamında, mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek. Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.

Çok sayıda mahkum ve yakını, dün Bakırköy Meydanı’nda bir araya geldi.

Valilikten izinli eylemde mahkumlar, cezaevine dönmek istemediklerini ifade ederek, yeniden yargılanma talebinde bulundu. Mahkumlar, ellerindeki güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, eylemdeki konuşmasında şunları söyledi: “Pandemiden dolayı TBMM’den AK Parti ve MHP’nin oylarıyla infaz yasası çıktı. Pandeminin cezaevindeki insanlara daha büyük risk olacağı için iyi halli mahkumların Covid izniyle evlerine gelmesi için bir madde koydular. Bu izin pandemi devam edene kadar devam edecekti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından bu insanların geri çağırılması için bir çağrı yapıldı. 91 bin mahkum, herhangi bir denetleme mekanizması olmadan 19 aydır hiçbir suça karışmadı. Bu insanlar, 19 aylık süre içerisinde iş kurdular, aile kurdular, çoluk çocuk sahibi oldular. Bu insanlar ıslah oldular.”