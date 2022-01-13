Mahkeme kararı: Aşı yaptırmayan adam bu nedenle oğlunu göremiyor

Kanada’da yaşayan bir adam, Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle 12 yaşındaki oğlunu görme hakkını geçici olarak kaybetti.

Quebec eyaletinde yaşayan adam, velayeti annesinde olan çocuğunu tatillerde daha uzun süre görebilmek için mahkemeye talebini iletti.

Çocuğun annesi bu isteğe karşı çıktı ve adamın aşı yaptırmadığını öğrenince geçen ay sonundaki duruşmada bu bilgiyi paylaştı. Ayrıca, adamın, sosyal medya üzerinden aşı karşıtı olduğunu ifade eden yorumlar yaptığını söyledi.

Bunun üzerine mahkemenin hakimi, babanın çocuğu görmesini şubat ayına kadar yasakladı. Bunun, vakaların arttığı Quebec’te çocuğun yararına alınmış bir karar olduğunun altını çizdi.

Erkek arkadaşı, oğlu ve diğer iki çocuğuyla birlikte yaşayan anne, çocuklarının aşı olmak için küçük olduklarını söyledi.

Hafta başında Quebec’te aşı yaptrımayanlardan ek vergi alınacağı açıklanmıştı. Eyalet nüfusunun yüzde 90’ına yakını aşılı.