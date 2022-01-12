Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanada’nın Quebec eyaletinde aşısızlar ek vergi ödeyecek

Kanada’nın Quebec eyaletinde Covid-19 aşısı olmayanların ‘sağlık vergisi‘ ödeyeceği duyuruldu.

Quebec 12 bin 28 can kaybıyla Kanada’da en çok Covid-19 ölümlerinin görüldüğü eyalet. Şimdi de artan vaka sayıları nedeniyle pandemide yeni bir dalgayla mücadele ediyor.


Nüfüsun yalnızca yüzde 12,8’inin aşılanmamış olduğu eyalette aşısızlar hastanedeki vakaların yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Ülkede bir ilk olan kararla ilgili Quebec Başbakanı Francois Legault aşısızların ödeyeceği para miktarının henüz belirlenmediğini ama yüksek bir miktar olacağını ifade etti.

Legault “Bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90’ına böyle bir önlem almak borcumuzdur” dedi.

Geçen hafta eyalette içki ve marihuana dükkanlarından alışveriş yapmak için aşı kartı gösterme zorunluluğu getirilmişti.

Ayrıca gece 22:00’den sabah 5:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

SON HABERLER

Aile, idare ve tarikat dişlisinde öğütülen genç insanlar…

1980’lerin sonundan itibaren, özellikle 90’lar ve 2000’lerde pıtrak gibi çoğaldı tarikat yurtları ve evleri. Tarikat yurdu ve evi, yaşamın her alanında geçerli olacak bir kartvizitti gençler için. İş bulma, eş bulma, kadro/yükselme vs. Gariban çocuk sırtını dayayacak bir yer arıyor, ailesi yoksul, bir kısmı yoksul olmasa da çocuğu dindar muhitte olsun istiyor, ah bir bakmışsınız ailenizin tarikatı yanı başınızda…

İlaç firmaları 57 ilaçta iskontoyu kaldırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve ilaç firmaları arasındaki kamu kurum indirimi sorunu hastaları ve eczacıları mağdur ediyor. İlaç firmalarının, çoğu kronik hastalıklarda kullanılan toplam 57 ilaçta SGK’ya yaptıkları iskontodan vazgeçmesi nedeniyle, aradaki fiyat farkını hastaların ödemesi gerekiyor. Bu ilaçların tedarikinde de sorunlar yaşanıyor.