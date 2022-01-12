Kanada’nın Quebec eyaletinde aşısızlar ek vergi ödeyecek

Kanada’nın Quebec eyaletinde Covid-19 aşısı olmayanların ‘sağlık vergisi‘ ödeyeceği duyuruldu.

Quebec 12 bin 28 can kaybıyla Kanada’da en çok Covid-19 ölümlerinin görüldüğü eyalet. Şimdi de artan vaka sayıları nedeniyle pandemide yeni bir dalgayla mücadele ediyor.

Nüfüsun yalnızca yüzde 12,8’inin aşılanmamış olduğu eyalette aşısızlar hastanedeki vakaların yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Ülkede bir ilk olan kararla ilgili Quebec Başbakanı Francois Legault aşısızların ödeyeceği para miktarının henüz belirlenmediğini ama yüksek bir miktar olacağını ifade etti.

Legault “Bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90’ına böyle bir önlem almak borcumuzdur” dedi.

Geçen hafta eyalette içki ve marihuana dükkanlarından alışveriş yapmak için aşı kartı gösterme zorunluluğu getirilmişti.

Ayrıca gece 22:00’den sabah 5:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.