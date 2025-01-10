Mahkeme: ‘Hava öpücüğü’ cinsel taciz değil

Britanya’da bir mahkeme ‘hava öpücüğü’nün cinsel taciz anlamına gelmediğine hükmetti.

Fotoğraf: Financial Times (Temsili)

‘Hava öpücüğü’ (air kiss) yanak yanağa temas etmeden iki kişinin birbiriyle ‘selamlaşma’sı veya ‘uğurlama’sı esnasında yapılıyor.

Euronews‘ün haberine göre Brighton’daki bir barda çalışan Jing Jing Chen 2021’de vardiyadan çıktıktan sonra kendisini evine bırakan müdürü Paul de Newtown tarafından ‘hava öpücüğü’yle taciz edildiğini öne sürdü.

Mahkeme, Chen’in bu hareketi ‘cinsel bir yakınlaşma olarak yanlış yorumladığını’ tespit etti.

Hakim şunları söyledi: “Buradaki en olası gerçek senaryo davalının davacıya sarıldıktan sonra bir hava öpücüğü verdiği ve davacının bunu cinsel bir ilerleme olarak yanlış yorumladığı. Havadan öpücük cinsel içerikli, istenmeyen bir davranış değil.“

‘Hava öpücüğü’ altı sezon süren 1992 yapımı İngiliz sitcom dizisi ‘Absolutely Fabulous’la popülerleşmişti.



