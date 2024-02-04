Mahkeme, Boğaziçi’ndeki kayyım yönetime bir kez daha ‘Dur’ dedi

Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin yaptığı bir doktor öğretim üyesi atamasını hukuksuz bularak iptaline karar verdi.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde yandaş atamalar ve adrese teslim kadro ilanları devam ediyor. Akademisyenlerse bu atamaları ve ilanları yargıya taşımayı sürdürüyor.

Akademisyenlerin yargıya taşıdığı bir doktor öğretim üyesi ataması hukuksuz bulunarak mahkeme tarafından iptal edildi.

Akademisyenlerin açıklamasında olay şöyle anlatıldı:

*İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi, psikoloji bölümünün yaptığı itirazları değerlendirerek 2022 yılında söz konusu bölüme usulsüzce ve tepeden inme olarak yapılmış olan doktor öğretim üyesi atamasını hukuksuz buldu ve iptaline karar verdi. 1416 sayılı kanuna dayanarak İstanbul Üniversitesi adına yurtdışı doktora eğitimine gönderilmiş olan Safa Kemal Kaptan, 21 Aralık 2022’de ilgili bölümün görüşü alınmadan ve üniversite atama kriterlerine uygunluğu değerlendirilmeksizin Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne Dr. Öğretim Üyesi kadrosuyla atanmıştı.

*Mahkeme, İstanbul Üniversitesi’nin ihtiyaçları kapsamında yurtdışına gönderilen bu kişinin Boğaziçi Üniversitesi’ne zorunlu hizmet yükümlülüğü devrinin Dr. Öğretim Üyesi kadrosu üzerinden yapılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmederek atama kararını iptal etti. Bu kararla 1416 sayılı kanunun kayyım yönetimi tarafından nasıl çarpıtıldığı, kötüye kullanılarak usulsüz kadrolaşmanın bir aracı haline getirildiği yargı mercii tarafından onaylanmış oldu.