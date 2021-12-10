Madde madde elektrikteki ‘vurgun’

İYİ Parti’li Erhan Usta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik dağıtım şirketlerine ‘normal olmayan’ bir şekilde ödenen parayı artırdığını, kararı verenlerin daha sonra şirketlere yönetici olarak geçtiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Pixabay

Twitter’dan paylaşım yapan İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, elektrik faturalarında ‘soyulan’ vatandaşların bunun nedenini tam olarak bilmediğini belirterek, şirketlerin ve bazı kamu yöneticilerinin vurgun yaptığını savundu.

İYİ Partili siyasetçi, elektrik dağıtım şirketlerinin AKP tarafından özelleştirildiğini, çoğu şirketin ‘bilindik yandaşlara gittiğini’ belirterek “Yandaşa alıştık, sorun yok diyelim diyeceğim ama soyguna tahammül edemem!” diye yazdı.

Elektrik faturalarında soyulduğunun farkında olan ama nedenini tam olarak bilemeyen vatandaşlarım,



Elektrik dağıtım şirketlerinin ve bazı kamu yöneticilerinin; devletin ve vatandaşın sırtından yaptığı vurgunu sizin için anlatıyorum (Tweet serisi)👇 pic.twitter.com/x8Z56rvo0u — Erhan Usta (@55erhanusta) December 9, 2021

Usta, ‘vurgun’ olarak tanımladığı durumu şöyle anlattı:

“Bahsettiğim bu dağıtım şirketlerinin yatırım yapması için, vatandaşın ödediği faturalara bir bedel konuluyor. Normalde bu bedellerin ardından elektrik kesintilerinde azalma olması beklenir. Azalıyor mu? (alttaki grafik)

Tabii ki hayır, aksine aldıkları parayla paralel olarak elektrikte kesintiler artıyor! Çünkü bu bedeller yatırım için kullanılmıyor ve bu alan da devlet tarafından denetlenmiyor!

Bunun yanı sıra bu firmalara, yine vatandaşın cebinden; EPDK kurulunun 5 yıl süre için belirlediği tarifelerle, yıllık yaklaşık 7 milyar TL ödeniyor. EPDK da bu şirketlerden memnun olacak ki, 2021 yılında bu tutarı tam yüzde 217 artırarak, 22 milyar 260 milyon TL çıkarıyor! (alttaki grafik)

Dağıtım hizmetinde bir değişiklik yok; trafo sayısı üç aşağı beş yukarı aynı, abone sayısı, iletilen hat, enerji miktarı üç aşağı beş yukarı aynı ama yandaş dağıtım şirketlerine aktarılan para yüzde 217 artırılıyor! Bu paralar niçin veriliyor?

‘Kararı veren şirketlere yönetici oluyor’

Yandaşı zengin etme dışında bir sebebi daha var. Bu tarifelere karar veren EPDK’nin orta düzey yöneticilerinin tamamı, tarifeyi yaptıktan bir gün sonra, yasak olmasına rağmen, dağıtım şirketlerine yönetici olarak yüksek paralarla geçiyor.

Yani ‘Şimdi ben sizi görüyorum, yarın da siz beni görürsünüz’ mantığı! Can alıcı nokta ise bu geçiş trafiğini EPDK başkanının bizzat kendisinin yönetiyor olması! Meclis’te defalarca söylememe ve sormama rağmen itiraz eden veya cevap veren olmadı!

Ama müsterih olun, sizler bu haram saltanatına ilk sandıkta gereken cevabı verdikten sonra, bizler bunların hesabını tek tek soracak ve peş peş çekilen her kuruşu burunlarından fitil fitil getireceğiz!”