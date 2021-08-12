Olimpiyat madalyası ‘ısırılan’ sporcuya yenisi verilecek

Pazar günü sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı madalya ‘ısırıldığı’ için zarar gören Japon sporcuya yenisi verilecek.

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Softbol branşında altın madalya kazanan takımda yer alan Miu Goto, geçen hafta yaşadığı Japonya’nın Nagoya kentinin belediye başkanı Takaşi Kavamura’yla bir etkinlikte bir araya geldi. Madalyasını alıp inceleyen başkan maskesini indirdi ve kameraların önünde ısırdı. Bu görüntüler tepki çekti. Kavamura, Covid-19 kurallarını ihlal etmek ve saygısızlıkla suçlandı. Sosyal medya kullanıcıları, başkanın hijyen kurallarını hiçe saymanın yanı sıra nezaketsizlik yaptığını ifade etti.

Eskrimde gümüş madalyanın sahibi Yuki Ota, “Twitter’da, sporculara saygısızlık yapmasının dışında salgın nedeniyle onların kendilerinin bile dokunmaktan çekindiği madalyayı ısırmasını anlamam mümkün değil” yazdı. Goto’nun ligde oynadığı takımın sahibi Toyota, davranışın ‘uygunsuz’ olduğunu açıkladı. ‘Mikroplu madalya’ kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

Olimpiyat oyunlarını düzenleyen organizasyon komitesi, Goto’ya üzerinde çizik olmayan yeni bir madalya verileceğini açıkladı. Hakkında belediyeye 7 binden fazla şikayet giden 72 yaşındaki Kavamura ise özür diledi. “Pozisyonumu unuttum ve uygunsuz bir davranış sergiledim” diyen Kavamura, yeni madalyanın masrafını karşılamak istediğini söyledi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, yeni madalyanın masrafının Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından karşılanacağını duyurdu.

Madalya ısırmak olimpiyat oyunlarında sıklıkla rastlanan bir şey ancak sporculara tanınan bir hak olarak görülüyor! Bu yıl salgın nedeniyle sporcuların da ısırmaması tavsiye edildi.