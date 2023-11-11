Macron: İsrail bebek öldürmeye son vermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘ateşkes’ çağrısı yaptı ve “İsrail bebek öldürmeye son vermeli” dedi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlemiş, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlatmıştı.

Macron: Bombardımanı sonlandırın

Macron Elysee Sarayı’nda BBC’ye yaptığı açıklamada ‘bombardımanın meşruiyeti olmadığını’ ve ‘ateşkesin İsrail’in yararını olacağını’ söyledi.

İsrail’e seslenerek “Bu bombardımanı sonlandırma çağrısı yapıyoruz” diyen Macron Hamas’ın 7 Ekim saldırısını ‘terörist bir eylem’ olarak da tanımladı ve kınadı.

Macron ayrıca ateşkes çağrısına ABD ve Britanya gibi ülkelerin de katılmasını umduğunu söyledi.

Netanyahu yanıt verdi

Netanyahu, Macron’un açıklamalarına hızla yanıt verdi ve İsrail’in değil Hamas’ın kınanması gerektiğini savundu.

Netanyahu’nun yazılı açıklamasında “Bugün Hamas’ın Gazze’de işlediği suçlar yarın Paris’te, New York’ta ve dünyanın diğer yerlerinde işlenecek” mesajı da vardı.