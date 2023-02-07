Maçoğlu, Pazarcık’ta: Hangi enkazda kim var bilinmiyor

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, depremin en şiddetli yaşandığı bölgelerden Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde enkaz altında kalanlar hakkında belirsizlik olduğunu söyledi.

Maçoğlu, Pazarcık’ta.

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 9:35 itibariyle ölü sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

Sabah 07:30 sularında Halk TV’ye konuşan Maçoğlu, Pazarcık’a yardım için geldiklerini kaydederek, şunları kaydetti: “Pazarcık’ın yarısını gezebildim. Binaların çoğu hasarlı. Herkes enkaz altında birilerinin olduğunu söylüyor. Biraz önce iki kişi kurtarıldı… İnsanların önce enkaz altındakilerle ilgili sorunları var. Hangi enkazda kim var bilmiyorlar, planlama yok. Enkaz altında kim var diye kurtulanlara soruyorlar ama kurtulanların çoğu araçlarına binip kırsala gitmiş durumdalar.”