Maçkolik'e 13 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, online spor takip platformu Maçkolik’e yaklaşık 13 milyon lira idari para cezası kesti.

Fotoğraf: mackolik.com

10 Ağustos 2023’te başlayan soruşturma sonucu kurul, Maçkolik’in reklam satışında alıcılara müşteri kısıtlaması getirdiği ve bayiler arasında ayrımcılık yaptığı kanaatine vardı.

Kurul platforma reklam satışında müşteri kısıtlaması uyguladığı gerekçesiyle 7,4 milyon lira, online reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanarak ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 5,5 milyon lira idari para cezası kesti.

Karar Maçkolik’e reklam alanlarında yer alan bahis oyunlarına dair yönlendirmelerde tarafsız bir sıralama sistemi kurulmasını öngören yükümlülükler de getirildi.

Maçkolik’in cezaya itiraz hakkı var.



