Macaristan'da LGBTİ+ karşıtı anayasa değişikliği parlamentodan geçti

Macaristan parlamentosu, dün LGBTİ+ karşıtı, ‘egemenliği zayıflatan, yurt dışı fonlu siyasi baskı ağları’ olarak tanımladığı kurumları kısıtlayan anayasa değişikliklerini onayladı.

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Macaristan’da 2010’dan beri başbakanlık koltuğunda aşırı sağcı lider Viktor Orban 2026 seçimleri öncesinde ülkede bağımsız medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin yabancı fonlarla desteklenmesine karşı harekete geçeceğini söylemiş, LGBTİ+ topluluklarına karşı siyasi kampanya başlatmıştı.

Euronews’ün aktardığına göre ‘çocukların fiziksel ve ahlaki gelişiminin diğer tüm haklardan üstün tutulmasını’ savunan anayasa değişikliği Fidesz Partisi’nin parlamentodaki üçte iki çoğunluğu ve aşırı sağcı milletvekillerinin desteğiyle geçti.

Oylamada 140 milletvekili ‘Evet’, 21 milletvekiliyse ‘Hayır’ oyu verdi.

Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, “İktidar milletvekilleri bu değişikliği, özellikle Onur Yürüyüşü gibi etkinlikler bağlamında, çocukların geleceğini tehdit eden ideolojik etkilere karşı anayasal bir koruma olarak görüyor.”

Kovacs, düzenlemeyi ‘yurt dışından fonlanan siyasi baskı ağları’na karşı yürütülen geniş çaplı mücadelenin parçası olarak niteledi.

Değişiklik Macaristan anayasasında yalnızca iki cinsiyeti, erkek ve kadın, güvenceye alıyor ve 18 Mart’ta çıkarılan yasaya anayasal dayanağını oluşturuyor. Söz konusu yasayla Onur Yürüyüşü yasaklanmıştı.

Ülkedeki LGBTİ+ topluluklar düzenlemeye tepkili.

Yeni yasaya göre Avrupa Birliği dışındaki başka bir ülkenin vatandaşı Macarların vatandaşlığı da belirli bir süreliğine askıya alınabilecek.