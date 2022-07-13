Macaristan’da artan enerji fiyatları nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, hükümetin, Avrupa genelinde artan enerji fiyatları nedeniyle ‘acil durum’ ilan ettiğini bildirdi.

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Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tüm Avrupa’da enerji fiyatlarının ciddi biçimde arttığını söyledi.

Avrupa’nın büyük bir bölümünde enerji krizi oluştuğunu kaydeden Gulyas, güncel duruma göre Avrupa’da sonbaharda ve kışın yeterli miktarda doğal gaz olmayacağını söyledi.

Gulyas, söz konusu problemin çözümü için Macar hükümetinin de diğer ülkeler gibi bazı önlemler aldığına dikkati çekerek, hükümetin ‘enerji acil durumu’ ilan ettiğini ve 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yedi maddelik eylem planı hazırladığını açıkladı.

Alınan tedbirlerle, ülkedeki doğalgaz üretim miktarının 1,5 milyardan 2 milyar metreküpe yükseltileceğini ve kömür üretiminin artırılacağını söyleyen Gulyas, hanelere sağlanan indirimli doğal gaz ve elektriğin 1 Ağustos’tan itibaren sadece ortalama hane tüketim düzeyine kadar destekleneceğini duyurdu.

Bakan, Macaristan’daki doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 44 olduğunu, hükümetin daha fazla doğal gaz anlaşması imzalaması için Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’yu görevlendirdiğini söyledi.