Mabel Matiz’in ‘Uçkun’u çıktı: Aşkımdan sana ne, beni de bir ana doğurdu

Pop sanatçısı Mabel Matiz’in yeni şarkısı ‘Uçkun’ dijital müzik platformlarında yayınlandı. Mardin’de çektiği klibinde farklılıkların zenginliğine dikkat çeken Matiz, bir arada ‘barış’ içinde yaşamayı diliyor.

Fotoğraf: Mabel Matiz

Söz ve müziği Mabel Matiz’e, prodüksiyonu Hello Psychaleppo’ya ait ‘Uçkun’ bugün dinleyicilerle buluştu.

Kliplerinde Anadolu esintilerine yer vermeyi seven Matiz, bu kez Mardin’den anlatıyor derdini.

Klibinde ‘bir aradalık’ ve ‘mutluluk’ temalarını öne çıkaran müzisyen, farklılıkların bir arada güzelliğine vurgu yapıyor.

Şarkıda ırk, inanç, adalet, liyakat, hayat pahalılığı, aşk, isyan ve özgürlüğü işleyen Matiz, “Kuru soğan ekmek arası zaruri, Bize bi’ barış gerek, hem de umumi… ‘Ne olursan ol’ demiş ya hani Rûmi” diyerek Mardin’den Konya’ya, Mevlana’ya selam yolluyor.

‘Özgürlüğümün adı yok mu bu yerde?’ ile isyanını dile getiren Matiz, son dönemde iktidar tarafından cinsel kimlikleri nedeniyle hedef haline getirilen LGBTİ+ bireylerle de dayanışıyor.

Şarkı sözlerinin tamamı şu şekilde:

*Uçkunum anam, döndüm gazele Eyvallah olur göynüm güzele Kurşununa da kem gözüne de Eyvahlar olsun böyle düzene / Sanki kafamın içinde bi festival Altımda plaka elimde testi var Burnum batı diyor ama yüreğim doğu Doğuda kovboy şapkalı kara istila / Kaç kuşak aynı dersten kaldık bihaber Matematiğimiz değişken de coğrafya kader Dans eder türkü çağırırız bulmaya özü Ama enseden yapışır içtima / Aşkolsun sana be Yaktın beni de Gençliğim soldu böyle / Hani baş koydum bu yola ben Özgürlüğümün Adı yok mu bu yerde? / Uçkunum anam, döndüm gazele Eyvallah olur göynüm güzele Kurşununa da kem gözüne de Eyvahlar olsun böyle düzene / Haram yemez gönül gözüm Yayan yürür yolu uzun Doğru diyen bu deli sazın Söveni de çok / Ne yarandım ne yerindim Gariptim aşka büründüm Yağlı yiyen boşboğazın Sevmeyeni yok / Adalet olmuş ademin elinde silah Ne yerimiz kaldı anlatacak ne külah Tanrım hayırla göndersin bize bi felah Vatanım! bi’ gün yüzü gör! içim şişti ha! / Kuru soğan ekmek arası zaruri Bize bi’ barış gerek hem de umumi Ne olursan ol demiş ya hani Rûmi Ötesi yalan olur insanlık istifa! / Aşkımdan sana ne? Yaktın dilimi Üflerim her yoğurdu / Hani cepken yok cep delik Tatlım beni de Bir ana doğurdu