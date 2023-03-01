M. Sinan Birdal: Çözüm, demokratik bir idari teşkilat

Toplumsal dayanışmayı arttırmak, hayatta kalanların, sevenlerini kaybedenlerin seslerini duyurmak, bunları paylaşmaktır. Yası beraber tutmaktır. Aksi halde ateş düştüğü yeri yakar, yasın bütün yükü onu yaşayanların omuzlarında kalır. Siyaset acıyı toplumsallaştırarak toplumun ve bireylerin kendi yaralarını sarabilme kapasitesini attırır, onları güçlendirir.

Depremzedelerin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri için siyasal olarak güçlenmeleri, talep ve ihtiyaçlarını siyasi olarak temsil edebilmeleri kolaylaştırılmalı. Toplumun doğal afet ve siyasi şoklar karşısında dayanıklılığı arttırılmalı. Bu görev 2023’te Türkiye siyasetine ve idaresine dair temel bir tez ortaya koyuyor: Çözüm, her vatandaşı siyasette hak sahibi, söz sahibi yapan demokratik bir idari teşkilattır. Demokrasi vatandaşın, halkın kendi kaderini, geleceğini hür iradesiyle tayin edebileceği koşulları yaratır.

M. Sinan Birdal’ın yazısı