Lübnan’da üç gün sonra kontrol altına alınan yangınlarda 20 bin dekarlık alan yandı

Lübnan’ın kuzeyindeki ormanlık alanda 28 Temmuz’da başlayan ve üç gün sonra kontrol altına alınan yangınlar sonucu 20 bin dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Lübnan Tarım Bakanlığı’na bağlı Akkar Ziraat Birimi’nin açıklamasında kuzey kesiminde yer alan ormanlık bölgelerin birkaç noktasında 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangınların rüzgar ve sıcak havaların etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre çam, meşe ve çeşitli meyve ağaçların oluşturduğu ormanlık bölgede üç gün süren yangınlar sonucu 20 bin dekarlık yandığına işaret edilirken yangının etkisiyle ayrıca ciddi tarım alanlarının zarar gördüğü ve çiftçilere ait 10 evin yandığı bilgisi paylaşıldı.

AA’nın aktardığına göre tarım bakanlığı tarafından söz konusu yangınların kundaklamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruşturma açıldı.

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, “Yangın başladığından beri söndürmek için büyük çaba harcıyoruz ancak o bölgedeki engebeli dağlar ve vadiler nedeniyle söndürme çalışmalarında çok zorluk yaşıyoruz” demişti.

Yangınlar nedeniyle bir kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı.