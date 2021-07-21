Louvre’dan, eserleri ‘porno yıldızlarıyla canlandıran’ Pornhub hakkında yasal işlem

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, çatısı altında sergilenen eserleri, ‘porno yıldızlarıyla yeniden canlandıran’ Pornhub hakkında yasal işlem başlattı. Avukatlar aracılığıyla eserlerin ‘yeni versiyonlarının’ kaldırılması talep edildi.

Kullanılan eserler arasında, Louvre’da sergilenen Francois Boucher imzalı The Brunette Odalisque de var. Fotoğraf: Wikipedia

Porno içeriği yayınlayan Pornhub, ‘Classic Nudes’ (Klasik Çıplaklar) adlı platformunda, takipçilerine, dünyanın Louvre dahil önde gelen müzelerinde sergilenen resimleri ‘keşfetme olanağı’ tanıdığını duyurdu. Ancak bu tanıtım, eserlerin orijinalindeki kişilerle değil onların yerine porno yıldızları ‘monte edilerek’ yapılıyor.

Fotoğraf: Pornhub

Pornhub, tanıtımda şu ifadelere yer verdi: “Dünyada kısıtlamalar kaldırılıp müzeler yeniden açılırken Pornhub bu kültür merkezleri ve orada sergilenen eserleri keşfetme, bu kurumların önemini bilme konusunda üzerine düşeni yapmak istedi. Yeni sanal rehberimiz çıplak vücudu sanatsal ihtişamın içinde ziyaretçilere sunuyor. “

İlk seride ‘My Sweet Apple’ adlı toplulukta yer alan porno oyuncuları, Louvre, Paris’teki bir başka müze Musee d’Orsay, Britanya’nın başkenti Londra’daki Ulusal Galeri, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Prado ve İtalya’nın Floransa kentindeki Uffizi’de sergilenen resimlerdeki ‘yerini aldı.’ Bu yöntem başarılı olursa Pornhub’ın ‘koleksiyonundaki eser sayısını’ artıracağı, başka müzelerdekileri de katacağı belirtildi.

Seride poz veren porno film oyuncusu Asa Akira, “İnsanlar Louvre’a veya diğer müzelere yeniden gitmeye başlama şansını yakalamışken isteyenler de Klasik Çıplaklar’ı açabilir. Ben onların rehberi olacağım” dedi.

Ancak bu durum müzelerin yönetimlerinin hoşuna gitmedi. Louvre ve Uffizi’nin yönetimleri, izinsiz şekilde eserlere müdahale edilip sitede kullanıldığını ve bunun yasal olmadığını savunarak tepki gösterdi. İkisi de ‘reprodüksiyonların’ kaldırılmasını istedi.

Louvre’un sözcüsü, yasal işlem başlattıklarını belirterek, avukatlarının Pornhub’la temasa geçtiğini ve porno yıldızlarının yer aldığı resimlerin bir an önce kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Uffizi’nin sözcüsü de, İtalya’daki yasalara göre bir müzede sergilenen eseri ticari amaçla kullanmak için izin alınmasının şart olduğunu anımsatarak, “Kimse bizden böyle bir proje için izin almadı” dedi.