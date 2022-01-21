Louis Vuitton’un hayatını kaybeden kreatif direktörü Abloh’un son koleksiyonu tanıtıldı

Fransız moda evi Louis Vuitton’un geçen yıl kasım ayında 41 yaşında hayatını kaybeden kreatif direktörü ABD’li modacı Virgil Abloh’un ölmeden önce hazırladığı koleksiyon, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen moda haftası kapsamındaki defileyle tanıtıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Off-White markasının kurucusu da olan Abloh’un son koleksiyonunun tanıtıldığı defileye 19’uncu yüzyılda inşa edilmiş eski bir fabrika ev sahipliği yaptı.

Abloh’un, ‘hayal evi’ konseptiyle hazırladığı koleksiyonda yer alan kıyafetleri giyerek podyuma çıkan mankenlerin bazıları breakdance yaparken melek figürleri gözden kaçmadı. Koleksiyonun ‘maskülen klişeleri’ yıkan tasarımlardan oluştuğu vurgulandı.

Abloh’un koleksiyonu hazırlarken tuttuğu notlar arasında, “Ben cinsiyetlere değil tasarıma inanıyorum” ifadelerinin dikkati çektiği vurgulandı.

Defile öncesinde duygusal bir konuşma yapan, Abloh’un 2018’de Louis Vuitton’daki göreve başlayarak yerine geçtiği, şimdi Dior için tasarım yapan Kim Jones şunları söyledi: “Bu çok duygusal bir defile olacak. Ben Virgil’i tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla dünyayı gezdim. Her şeyi son dakikasına kadar mükemmel bir şekilde planlardı.”

Genellikle tasarımcının podyuma çıktığı defilenin sonunda Abloh’un ekibi podyuma çıkıp izleyenleri selamladı. İzleyenler de ayakta alkışladı.