Louis Vuitton’dan 2 milyonluk lüks köpek kulübesi

Fransız lüks markası Louis Vuitton, klasik monogramıyla süslenmiş kulübesiyle lüksü evcil hayvan bakımına taşıyor.

Fotoğraflar: Louis Vuitton

Köpeğinizin de sizin gibi lüksü hakettiğini düşünüyorsanız ona 60 bin dolarlık (2 milyon 67 bin lira) bir Louis Vuitton kulübe alabilirsiniz.

Louis Vuitton’un erkek giyim kreatif direktörü Pharrell Williams, markanın ünlü sert kapaklı bavulunu, en yakın dostlarımız için lüks bir köpek kulübesine dönüştürdü.

‘Kennel Trunk’ olarak adlandılan parça klasikleşmiş bir kulübe çatısına, patili dostlarınızın dışarıyı seyretmesine olanak sağlayan pencerelere, çıkarılabilir işlevsel bir kapıya ve kolay bir temizlik için altta gizli bir kapağa sahip.

Onu farklı kılan özellikleriyse evin monogam kaplı kanvası, inek derisi döşemesi, Vuittonite astarı, altın tonunda metal bağlantıları ve pencereleri. Tüm bu lüks malzeme ve parçalar Kennel Trunk’ı herhangi bir köpek kulübesinden çok daha farklı ve lüks bir yere taşıyor.

Marka ayrıca mağazada metalik isim kartına sıcak damgalama ve boyama hizmeti vererek bu lüks kulübeyi evcil hayvanınız için ona özel bir yuvaya da dönüştürüyor.

Louis Vuitton Kennel Trunk’ın fiyatıysa 60 bin dolar ve mağazalardan veya markanın müşteri servisiyle iletişime geçerek incelenebiliyor.