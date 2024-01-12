Yaramazlara biraz batar!

LÖSEV başkanından Lütfü Savaş tepkisi: Depremzede çocuklar için yardım teklifimizi reddetti

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Başkanı Dr. Üstün Özer, CHP’nin Hatay’da yeniden başkan adayı seçtiği Lütfü Savaş’ın depremzede çocuklar için sundukları yardım teklifini reddettiğini söyledi.

Lütfü Savaş. (X)

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi oldu.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürdü ve “Alternatif bulamadık” dedi.

Özel ve CHP yönetimine tepkiler gelmeye devam ediyor. LÖSEV Başkanı Özer, X (eski adıyla Twitter) hesabındaki paylaşımda Savaş’ın anketlerde birinci çıktığı için aday yapıldığı açıklamasına tepki gösterdi.

Savaş ayrıca şunları kaydetti: “Lösev olarak depremzede çocuklar için için okul, rehabilitasyon köyü, hastane yapma teklifimizi ve yardımları reddetti, dalga geçti.”

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