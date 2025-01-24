Los Angeles'ta Mardin doğumlu Kore gazisi için madalya töreni düzenlendi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Mardin doğumlu 96 yaşındaki Kore gazisi Gevriyi Bekdaş için Los Angeles’ta savaştaki hizmetlerinden dolayı ‘Barış Madalyası’ verildi.

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Süryani kökenli, 1929 doğumlu Bekdaş için Türkiye ve Güney Kore Los Angeles başkonsoloslukları program düzenledi.

1984’ten beri Kaliforniya’da yaşayan Bekdaş’la tanışmasının ardından Güney Kore’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’yla temasa geçen Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, meslektaşlarıyla gaziyi kaldığı huzurevinde ziyaret etti.

Buradaki törende Güney Kore Başkonsolosluğu yetkilileri, Bekdaş’a savaştaki hizmetlerinden dolayı ‘Barış Madalyası’ verdi.

Törende konuşan Kuzum, Türkiye’nin Koreli kardeşlerini korumanın yanı sıra demokratik değerler uğruna savaştığını belirtti. Savaşın iki ülke halkı arasında hiç bozulmayacak bir kan kardeşliği oluşturduğunu vurgulayan Kuzum, vatani görevini yerine getirdiği sırada gazi olan Bekdaş’a şükranlarını iletti.

Madalya töreninde askerlik anılarını anlatan Bekdaş, Eylül 1950’de piyade er olarak Güney Kore’ye gönderildiğini ve 29 Kasım 1950’de Kuzey Kore bölgesinde savaşırken ağır yaralandığını söyledi.

Bekdaş, yaralı olarak esir düştüğünü ve üç yıl Çin Halk Cumhuriyeti’nde savaş esiri olarak tutulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Esir kampı çok soğuktu. Diğer esir düşen Türk askerlileriyle koyun koyuna uyuyorduk. Yaralı olduğum için beni yalnız bırakmıyorlardı. Türk değil başka askerlerle kalsaydım, kesin ölürdüm.”