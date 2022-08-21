L’Oréal Türkiye’den altı hafta babalık izni

Kozmetik firması L’Oréal, babalık iznini altı hafta olarak belirledi.

Fotoğraf: raisingchildren.net.au

Şirketin insan kaynakları birimi çalışanlara, Türkiye’de yasal olarak beş gün olan babalık izninin altı hafta kullanılabileceğini duyurdu.

Şirketin, eşitlik ve kapsayıcılık kapsamında alındığını duyurduğu bu kararın yanı sıra doğum izninden dönen annelere ‘geri dönüş koçluğu’ hizmeti sağlanarak işe adaptasyon süreçleri destekleniyor.

Yaz boyunca cuma günleri saat 14.30’da paydos edilmiş ve ayrıca çalışanlara iki hafta boyunca ‘istediğin yerden çalış’ seçeneği sunulmuştu.