Lopez’le birlikte olan Ben Affleck yüzük baktı: Ufukta nişan mı var?

ABD’li oyuncu Ben Affleck, yüzük bakarken görüntülendi. Ünlü oyuncunun kuyumcuda çekilen fotoğrafı nisan ayından beri beraber olduğu ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’le nişanlanmayı planladığı yorumlarına neden oldu.

Fotoğraf: pagesix.com

Dünya basınının ‘Bennifer’ olarak nitelediği çift Kasım 2002’de aşk yaşamış, Affleck, Lopez’e evlenme teklif etmiş ve 2,5 milyon dolara 6,1 karat pembe elmas nişan yüzüğü hediye etmişti. Çift, basının aşırı ilgisini gerekçe göstererek 2003 için planladığı düğünü ertelemiş ve 2004’te yollarını ayırmıştı. Açıklamada, “Jennifer Lopez, nişaı attı. Bu zor süreçte özel yaşamına saygı duyulmasını istiyor” ifadeleri yer almıştı.

Lopez, iki yıldır nişanlı olduğu Alex Rodriguez’den ayrılınca ikili geçen nisan ayında yeniden birlikte olmaya başlamış ve yatta romantik tatilden aile yemeklerine gittiği her yerde basının ilgi odağı olmuştu. ABD ve Britanya medyası, 17 yıl sonra başlayan ilişkiyi ‘Bennifer 2.0’ diye adlandırıyor.

Affleck, dün, Los Angeles kentinde, dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany & Co’nun bir şubesinde annesi Sam ve oğlu Samuel’le alyanslara baktı.

Affleck’in fotoğrafları ‘özel’ logosuyla pagesix.com’a yansıdı. Fotoğraftan yola çıkan basın kuruluşları ufukta ünlü çiftin ikinci kez nişan yüzüklerini parmaklarına takacaklarını yazmaya başladı.