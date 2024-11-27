Londra'da PKK operasyonu: Altı gözaltı

İngiliz polisi, başkent Londra’da PKK’yla bağlantılı faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla altı kişiyi gözaltına alındığını duyurdu.

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BBC Türkçe‘nin haberine göre Londra Emniyet Müdürlüğü gözaltına alınanlar 59 ve 31 yaşlarında iki kadınla, 23, 27, 56 ve 62 yaşlarında dört erkek.

Operasyon kapsamında Londra’nın kuzeyindeki Haringey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi dahil sekiz farklı adreste arama yapıldı.

Londra polisi merkezdeki arama faaliyetlerinin iki haftaya kadar sürebileceğini, bu süre zarfında bölgeye giriş çıkışların kapatılacağını açıkladı.

Emniyet güçleri, soruşturma altındaki konularla bağlantılı olarak halka yönelik yakın bir tehdit olduğuna inanılmadığını söyledi.

Polis teşkilatı terörle mücadele biriminden Helen Flanagan gözaltılar hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bu faaliyet terör örgütü PKK’yla bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik büyük bir soruşturma ve operasyonu takiben gerçekleşti.

Umarım bu gözaltılar hiçbir terör faaliyetine müsamaha göstermeyeceğimizi ve İngiltere ya da başka yerlerde bulunan toplumların zarar göreceğine inandığımızda eyleme geçeceğimizi ortaya koyar.”

Yetkili soruşturma ve gözaltıların ‘özellikle Türk ve Kürt toplulukları korumayı hedeflediğini’ söyledi.

Türkiye, İngiltere, AB ve ABD, PKK’yı ‘terör örgütü’ olarak tanımlıyor.