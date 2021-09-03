Diken

Yaramazlara biraz batar!

Lil Nas X yeni albümünün çıkışını ‘hamilelik’ pozlarıyla duyurdu

Rapçi Lil Nas X yeni albümü ‘Montero‘nun çıkış tarihini ‘hamile‘ halde poz verdiği fotoğraflarla duyurdu.

Fotoğraflar: Twitter

17 Eylül’de çıkaracağı albümü için ‘bebeğim‘ diyen Lil Nas X fotoğraflarda beyaz saten bir sabahlık, çiçeklerden yapılma bir taç ve hamile gibi görünen göbeğiyle poz verdi.


22 yaşındaki rapçi Twitter hesabından fotoğraflarla, “Sürpriz! Bunu duyurduğuma inanamıyorum. Bebeği ‘Montero’ 17 Eylül’de doğacak” notunu paylaştı.

Lil Nas X zaman zaman sıradışı projeleriyle gündeme geliyor. Nisan ayında sanat kolektifi MSCHF işbirliğiyle hazırladığı Nike ‘Şeytan‘ ayakkabılarla da çok konuşulmuştu. Nike Air Max 97 modelinin kullanıldığı tasarımda, bronz bir pentagram, ters haç gibi detaylarla ‘süslü’ ayakkabının hava yastığı tabanında kırmızı mürekkebin yanısıra bir damla insan kanı bulunuyordu. 666 çift üretilen ayakabı 1018 dolara (8 bin 300 lira) satışa çıkmış ve dakikalar içinde tükenmişti.

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