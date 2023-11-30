Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı

Türk askerinin Libya’daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

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‘Libya tezkeresi’ olarak da anılan Türk askerinin Libya’daki görev süresine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Böylece Türk askerinin Libya’daki görev süresi 24 ay daha uzatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, oylamadan önce yaptığı açıklamada tezkereye “Hayır” diyeceklerini açıklamıştı. ANKA’nın haberine göre Salıcı, konuya dair şunları dedi:

“Bu tezkerede çıkarlarımızın gerektirdiğinden daha fazla bir hareketlilik vardır. Bu tezkerede attığı adımları başarısı tesadüflere kalmış bir başarısızlık vardır. Bu tezkerede ordumuzu kendi güvenliğimizin dışında diplomatik kaldıraç olarak kullanma hedefi vardır. Emin olun sokaktaki yurttaşımız ‘Çocuklarımızın geleceği için en iyi seçenek askerimizi Libya’ya göndermektir’ dememektedir.”