Leylek göç etmeyip Çorum’da yalnız kalmayı tercih etti

Çorum’un Dodurga ilçesinde leyleklerden biri, sürüden ayrılıp göç etmemeyi tercih etti. Yalnız kalan leyleği belediye ekipleri besliyor.

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İlçe yaz aylarında çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yaz sonundaysa leylekler göç ediyor. Ama bu rutini aralarından biri bozdu. Göç etmedi. Şimdi Çorum’da bir başına. Aydınlatma direğinin üstüne yuvasını yaptı.

Leylek sağlıklı

Zabıta komiseri Erdal Etci, ‘leyleği yaralı olmadığını, sağlık durumunun iyi olduğunu’ söyledi. Leylek Kızılırmak’tan besleniyor ama havaların soğumasıyla besin bulması zorlaştı. Bu nedenle belediye ekipleri haftanın belirli günleri leyleğe yemek bırakıyor.

Ekipler leylekle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne de bilgi verecekler.