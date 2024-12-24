Levent Kalkan: Volkan Demirel gururlu bir adam olduğu için Şenol Güneş'in elini havada bıraktı

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Yaşadığı ağır travmayı geride bırakarak yeniden hayata tutunmaya çalışan Volkan Demirel o korkunç günlerde kimseye bir cevap vermedi ama özellikle Şenol Güneş’in plakasını almıştı, ilk fırsatta da cezayı kesecekti! Yaşanan tarifsiz acıları yok sayan, empati yerine puan hesabı yapan Şenol Güneş’i sabırla bekledi ve o gün gelmişti…

Volkan Demirel onurlu ve gururlu bir adam olduğu için Şenol Güneş’in elini havada bıraktı. Son derece kırgın ve kızgın olduğu için Güneş’in maçtan sonra ikinci kez uzattığı eli de ofsayt bayrağı gibi sallandırdı!

Şuna emin olun, o el bir dosta ait olsaydı Volkan Demirel mutlaka sıkardı. O el gerçek bir büyüğe ait olsaydı, saygıyla öper alnına bile koyardı!

“İt” meselesine gelince…

Şenol Güneş bu çirkin göndermesiyle ağzından çıkanı kulağının duymadığını bir kez daha ispat etmiştir. Güneş, 72 yaşında eski bir öğretmendir. Ama bu toplumun özellikle vicdan ve terbiye konusunda ondan öğreneceği hiçbir şey yoktur…

Levent Kalkan’ın yazısı