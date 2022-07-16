Lego’dan 1164 parçalık ‘The Office’ seti: Michael’ın kupası, Jim’in çaydanlığı, Dwight’ın gizli silahları…

Lego en sevilen komedi dizilerinden ‘The Office’in ayrıtılarla dolu 1164 parçalık setini satışa çıkarıyor.

Fotoğraflar: Lego

Dunder Mifflin kağıt şirketinin Scranton şubesi… Şube müdürü Michael Scott elinde kendi kendine aldığı ‘dünyanın en iyi patronu’ yazılı kupasıyla. Jim’in henüz aşkını ilan etmeden önce Pam’e hazırladığı romantik yılbaşı hediyesi, içi anılarla dolu çaydanlık resepsiyonda. Stanley masasında pretzel yiyor, bulmacası da var. Kevin meşhur chili’sini yere dökmüş. Angela kedisi Çöp’ü dolaplardan birine saklıyor. Jim’in Dwight’ı kızdırmak için jöle içine yerleştirdiği zımbası masasının yanında. Dwight’ın ofisin çeşitli yerlerine gizlediği silahları herhangi bir yerde olabilir…

The Office’in en sevilen 15 karakterinin mini figürünü ve akseuarlarını içeren sette Andy yok. Çünkü Lego’nun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre öfke yönetim programında.

Onlarca küçük ayrıntısıyla dizinin hayranlarını Dunder Mifflin ofisinde bir yolcuğa çıkaran set Lego Ideas programında üretim planları arasına alınması için gereken 10 bin oyu toplamasının ardından gerçeğe dönüştü.

ABD ve Kanada’dan ön satışa çıkan setin fiyatı 120 dolar olarak belirlenmiş. Dünya çapında satışı ise 1 Ekim’de.