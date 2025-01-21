Le Monde'un ardından Libération da X'i terk etti

Fransa’da Le Monde’un ardından Libération gazetesi de artık X’te paylaşım yapmayacağını duyurdu.

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‘Gazetecilik değerlerimizle uyuşmuyor’

Fransa’nın önemli medya kuruluşlarından Libération bugün itibariyle X’i terk etti.

Dün, ülkenin bir diğer saygın gazetesi Le Monde da “Platform bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece Le Monde tercihini paylaşım yapmamaktan yana kullanıyor” diyerek X’i terk etmişti.

Le Monde’un müdürü gazetede çıkan yazıda ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın X’in sahibi Elon Musk’la işbirliğinin özgür bilgiye erişimde küresel bir tehdit oluşturduğu’nu yazmıştı.

Libération’un açıklamasıysa şu şekilde:

“Libération 21 Ocak itibariyle artık X’te paylaşım yapmayacak. Bu platformda bulunmak gazetecilik değerlerimizle uyuşmuyor. Makalelerimize, araştırmalarımıza, yazılarımıza ve videolarımıza internet sitemizden ve aktif diğer sosyal ağlarımızdan erişebilirsiniz.”

Kasım’da da Britanya’da saygın İngiliz gazetesi The Guardian, ‘aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı içerikler’ nedeniyle X’ten paylaşım yapmayacağını duyurmuştu.