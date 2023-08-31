‘Lanetli Tavşan’ın yazarı Bora Chung’dan İthaki Yayınları’na çağrı: Özür dile ve çözüm bul

‘Lanetli Tavşan’ın yazarı Güney Koreli Bora Chung, İthaki Yayınları’na çalışanlarından özür dilemesi ve çözüm bulması için çağrıda bulundu.

Bora Chung

İthaki Yayınevi çalışanları, ‘küçülme’ gerekçesiyle tazminat hakkı olmayan çalışanların işten çıkarıldığını, eski çalışanların da istifaya zorlandığını öne sürmüştü.

İthaki Yayınları da bu iddiaları yalanlarken, firma mahremiyetine zarar veren ve hakaret içeren haberler konusunda suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Chung, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘baskılara karşı işçilerin, çevirmenlerin ve yazarların yanında durduğunu’ söyledi.

İthaki Yayınları’na da çağrıda bulunan Chung, şunları kaydetti:

“Sayın İthaki yayıncısı, işçilerinize saygısızlık ettiğiniz ve onları adil tazminat ödemeden işten çıkardığınız haberini duydum. Ben ‘Lanetli Tavşan’ın yazarı Bora Chung, bu tür baskılara karşı işçilerin, çevirmenlerin ve yazarların yanında duruyorum. İthaki, şimdi çalışanlarından ve okuyucularından özür dile ve bir çözüm bul. Şimdi.”