İthaki Yayınları, iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunacağız

İthaki Yayınları, ‘tazminat hakkı olmayan çalışanların işten çıkarıldığı, eskilerin ise istifaya zorlandığı’ iddialarını yalanlarken, firma mahremiyetine zarar veren ve hakaret içeren haberler konusunda suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

İthaki Yayınevi çalışanları, ‘küçülme’ gerekçesiyle tazminat hakkı olmayan çalışanların işten çıkarıldığını, eski çalışanların da istifaya zorlandığını öne sürmüştü.

İthaki Yayınları, iddiaların ardından yaptığı yazılı açıklamada ‘tazminatsız çıkarmalar yapıldığı’ iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek iddiaları yalanladı:

“İthaki, tüm çalışanlarının haklarına saygılı bir yayınevidir. Bu süreçte belirlenen ara zam oranıyla çalışamayacağını bildiren bazı arkadaşlarımız olmuştur; buna mukabil bu arkadaşlarımızın sadece biri yayıneviyle yollarını ayırmayı tercih etmiştir. Sosyal medyaya yansıdığı gibi, insan kaynaklarımıza veya yönetimimize ayrılmak istediğini resmî olarak bildiren hiçbir çalışanımız olmamıştır. Bu tasarrufu kullanmak isteyen çalışma arkadaşlarımızın tüm haklarının verileceğini/ödeneceğini söylemeye bile gerek yoktur.”

Yayınevi, kişisel hakları zedeleyen, firma mahremiyetine zarar veren, yalan ve hakaret içeren açıklama ve haberler konusunda da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

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