Lady Gaga konserine saldırı planlayan kişi tutuklandı

Brezilya’da Rio de Janeiro’daki Lady Gaga konserine patlayıcı yerleştirmeyi planladığı öne sürülen bir kişi dün tutuklandı.

Fotoğraf: Instagram/ @ladygaga

Cumartesi Rio de Janeiro’da düzenlenen etkinlik, Gaga’nın kariyerindeki en büyük konserdi ve yaklaşık 2,5 milyon hayranı Copacabana Plajı’nda onu seyretmişti.

Güvenlik önlemlerinin oldukça yoğun olduğu konserde 5 bin 200 asker ile polis memuru görev almıştı.

Euronews Türkçe‘nin aktardığına göre saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen şüpheli pazar kefaletini ödeyerek serbest kalmıştı.

Brezilya medyası, dün tutuklanan kişinin aynı şüpheli olduğunu duyurdu.

Polis şüphelilerin isimlerini ya da patlayıcıların görüntülerini paylaşmadı.

Polis yetkilisi Felipe Cury, şüphelilerin Brezilya’daki LGBT+ topluluğunu hedef alan bir saldırı planladıklarını açıkladı.