Laboratuvarda geliştirilen mini beyin ‘Pong’ oynamayı öğrendi: Sık sık top kaçırıyor

Avustralya’da araştırmacılar tarafından laboratuvarda geliştirilen mini beyin, 1970’lere ait tenis benzeri video oyunu ‘Pong’u oynamayı öğrendi.

BBC’nin haberine göre Avustralya’da Cortical Labs Şirketi’nden Dr. Brett Kagan’ın Neuron dergisinde yayımlanan makalesinde laboratuvarda ilk ‘duyarlı‘ beynin geliştirildiği iddia etti.

Kagan, geliştirdikleri beynin ‘dış kaynaktan bilgi alabilir, işleyebilir ve ardından gerçek zamanlı yanıt verebilir’ olduğunu söylüyor.

Diğer bazı uzmanlar ise ‘çalışmayı heyecan verici bulmakla birlikte beyin hücrelerini ‘duyarlı‘ olarak adlandırmanın abartılı olduğunu’ düşünüyor.

Britanya’daki Cardiff Üniversitesi’nden Dr. Dean Burnett ‘hissiyat’ yerine ‘düşünce sistemi’ terimini tercih ediyor: “Çevrede dolaşan ve açıkça kullanılan, değişikliklere yol açan bilgiler mevcut, bu yüzden aldıkları ‘uyarıcı’ basit şekilde düşünüyor.”

Beş dakikada öğrendi

Geliştirilen beyin, ‘Pong‘ adlı oyuna bağlanarak topun hangi tarafta ve raketten ne kadar uzakta olduğunu ortaya çıkaran elektrotlar aracılığıyla tepki veriyor. Mini beynin beş dakikada oynamayı öğrendiği, sık sık topu kaçırdığı belirtildi.

İlk defa beynin çok küçük olduğu genetik hastalık mikrosefaliyi incelemek amacıyla 2013’te üretilen mini beyinler, o zamandan beri beyin gelişimi araştırmalarında kullanılıyor.