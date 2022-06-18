L. Doğan Tılıç: Tek adam rejimine karşı çıkan kimseyi dışlama lüksümüz yok

İki devreli bir maç oynar gibi olduğumuzu düşünün. Birinci devresi daha kısa ve en geç Haziran 2023’te bitecek. Kısa ama bir o kadar da önemli. Birinci devreyi kazanamazsanız, ikinci devreyi unutun!

Birinci devrede neye son vereceğimize karar vereceğiz, ikinci devrede ise yerine ne koyacağımıza!

Son verilecek şey ucube cumhurbaşkanlığı sistemi ve adaletten, haktan, hukuktan, demokrasiden geriye kırıntı bırakmayan tek adam rejimi.

İlk devreyi oynarken, 6’lı masada şu niye var bu niye yok gibi itirazlar anlamsız. Masada olanı ve olmayanıyla maça 11 kişiyle çıkacağız. İlk devrede sağ bekimiz de olacak sol bekimiz de, sağ açığımız da olacak sol açığımız da! Tek adam rejimine karşı çıkan, onu değiştirmekten yana olan hiç kimseyi dışlama lüksümüz yok.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı