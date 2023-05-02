L. Doğan Tılıç: Taksim’i kana bulayanlar da korkuyordu o meydandan

Korkunun ecele faydası yok! Biz bunu çoktan kavradık ve yerine cesareti koyarak ecele kadarki hayatı en güzel haliyle yaşamak için mücadele ediyoruz.

Korkunun ve ecel ilişkisini bir türlü kavrayamayanlar korku imparatorluğu kurmaya çalışırlar. Korkuyu hakim kılarlarsa imparatorlukları ölümsüz olur sanarak… Oysa, üstümüze salıp hakim kılmaya çalıştıkları korku, asıl onların içini kemirir.

Seçim öncesi düzenledikleri operasyonlarla onlarca Kürt ve muhalif gazeteciyi tutuklamaları, tutuklamaları protesto eden meslektaşlarını gözaltına almaları, Taksim etrafını her 1 Mayıs’ta demir perdeler çekmeleri, Taksim’e çıkmak isteyenleri yaka paça etmeleri, bunları haberleştirenleri de kelepçelemeleri korkutmaya çalışanların korkusu.

77’de Taksim’i kana bulayanlar da korkuyordu o meydandan, şimdi yasaklayanlar da korkuyor. Korkunun ecele faydası olmadığını görecekler ve gelecek 1 Mayıs’ta o meydana güle oynaya girilecek.

Doğan Tılıç’ın yazısı