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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Peker’in Erdoğan’a açık desteğini anımsatan Davutoğlu’ndan can alıcı sorular

Can alıcı sorular ise Peker’in daha önce Erdoğan’a ve iktidara açık destek verdiğini anımsatan başbakanlık tecrübeli Davutoğlu’ndan geldi: “Devlet yeni mi öğrendi suç örgütü lideri olduğunu? Referanduma destek için, Cumhurbaşkanlığı’na destek için neredeyse mitingler yaptı ve Anadolu’da Ak Partililer tarafından karşılandı. Bugün İçişleri Bakanı, suç örgütü tanımlamasıyla açıklama yapıyor. Peki daha önce devlet adına koruma veren siz değil miydiniz?

Davutoğlu, duruma ilişkin akademisyen kimliğine de uygun bir tespit yaptı: “Elit içi çatışmanın, iktidar içi çatışmanın çok vahim bir düze çıktığını gösteriyor.

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Göreceksiniz, daha çok gürültü çıkacak, çok konuşulacak. Peki, bir sonuç çıkar mı? İnsan Susurluk’u anımsayınca buna evet diyemiyor!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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