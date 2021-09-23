L. Doğan Tılıç: Milliyetçilik üzerinden kazanı daha fazla kaynatma şansları yok

Umutlarını HDP üzerinden, CHP içinde ve CHP-İYİ Parti arasında çatlaklar yaratmaya bağlayanlara gün doğdu! Başladılar döktürmeye: “HDP yoktur PKK vardır, sorunun adı da terördür”, “HDP konusunda Akşener, Kılıçdaroğlu gibi mi düşünüyor?”, “Kılıçdaroğlu İmralı’ya da gidecek mi?”

Tut ki gitti, dün AKP gidip gelirken, oradan mektuplar alırken, biraderi televizyona çıkarırken ağzını açmamışsan, şimdi ne desen boş!

İktidar kalemlerinin ve Bahçeli’nin, dün yapıp ettikleri ve söyledikleri tüm tazeliği ile hafızalardayken, milliyetçilik üzerinden bu kazanı daha fazla kaynatma şansları yok.

Nitekim, “Bir de milliyetçi ve MHP kökenli” diye kanırttıkları İYİ Partili Dervişoğlu’nun, parlamentodaki pozisyonuna işaret ederek HDP’yi meşru ilan eden sözleri de saplamaya çalıştıkları “milliyetçilik kaması”nın fazla derine inemediğini gösteriyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı