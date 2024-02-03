L. Doğan Tılıç: Meclis’teki işleme ‘hukuk darbesi’ tanısı koyan muhalefet, aynı saptamayı daha önce birkaç kez yaptı

Can Atalay’la ilgili karar Meclis’te okundu. Vekilliği düşürüldü. Bu işlemin de usulsüz olduğunu ve AKP+MHP düşürdük dese de aslında düşürülmemiş olduğunu söyleyenler var.

Aslında hukuk ve usul tartışması çok geride kaldı. Şimdi Meclis’teki işleme “hukuk darbesi” tanısı koyan muhalefet, aynı saptamayı daha önce birkaç kez yaptı. Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayınca yaptı en son.

Bir darbe ortadan kalkmış, hukuk yeniden hakim kılınmış mıydı da şimdi yeniden “hukuk darbesi” oldu?

Sorun epeydir, özellikle de muhalefet açısından bir hezimetle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi sürecinden beri, söylenenle yapılanlar arasındaki uyumsuzluk. Tanı ve tedavi arasındaki uçurum!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı