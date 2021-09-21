L. Doğan Tılıç: Halkbank konusu zamana yayılacak

Bu denklem içerisinde Erdoğan için son derece can sıkıcı olan Halkbank konusu, zamana yayılacak ve ABD’nin uzun süreli baskı aracı olarak kullanacağı, şimdi öne çıkararak gündeme getirmeyeceği bir konu gibi duruyor.

ABD, Doğu Akdeniz’de de Kıbrıslı Rumların ve AB’nin pozisyonunu desteklese de, daha dengeci bir “sorunu aranızda görüşerek çözün” yaklaşımı içinde.

Erdoğan Biden’la görüşerek dönerse, medyamızda tüm bu alanlarda konuşulanlara, iki ülke ilişkilerindeki yeni tarihi döneme dair analizler okuyacağız.

Olmazsa, çıtayı iki ülke ilişkilerinin epey üzerine taşıyıp, daha adil bir dünyanın kurulması için yaptığımız katkıları konuşacağız!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı