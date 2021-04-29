L. Doğan Tılıç: 150 bin tekel bayiinden kim bilir kaçı kepenk indirmek zorunda kalacak?

Soylu çok net söyledi tekel bayileri kapanacak, muafiyet yok, soru işareti yok! 150 bin tekel bayiinden kim bilir kaçı bu sürecin sonucunda kepenk indirmek zorunda kalacak?

Hukukçular kararın hukuka uygun olmadığını söylemiş. Hukuka uygun ne kaldı ki? O yüzden, Turgut Kazan’ın değerlendirmesi daha anlamlı: “İktidar ‘laik cumhuriyetin köküne kibrit döksek de ihvan cumhuriyetini kursak’ diyor. Kendi gibi olmayanlara ‘defolsun gitsin’ diyor.”

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Tam kapanma denilen ama tam kapanma olmayan ve vatandaşa bir desteğin verilmediği 17 günde kapananlar ve kapatılmaya çalışılanlar belli. SOL Parti içki yasağına karşı çıkarken meselenin adını da koydu: “Salgın bahanesiyle adı konmamış şeriat uygulaması!”

L. Doğan Tılıç’ın yazısı