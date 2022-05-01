Kylie Minogue ve Jason Donovan final bölümü için ‘Neighbours’a dönüyor

Avustralyalı şarkıcı ve oyuncular Kylie Minogue (53) ve Jason Donovan (53), ülkede 37 yıldır yayınlanan ‘Neighbours’ dizisinin finali için sete dönüyor.

Fotoğraf: Fremantle Media Ltd

1985’ten beri yayınlanan dünyaca ünlü, Ramsay Sokağı’nda yaşayan ve yaşananları anlatan dizinin bu yaz final yapacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine yapımcıdan bir sürpriz daha geldi. Jason Herbison, Twitter hesabından, ‘Scott Robinson’ ve ‘Charlene Mitchell’ karakterlerini canlandıran Donovan ve Minogue’un 1988 ve 1989’da ayrıldıkları dizinin finalinde yer alacaklarını duyurdu.

Herbison, “Scott ve Charlene çok sevilen bir çiftti. O nedenle finali onlarsız düşünemezdik” ifadelerini kullandı.

Çiftin evlendiği bölüm 1987’de yayınlandığında Avustralya’da 2 milyonu aşkın kişi tarafından, Britanya’da yayımlandığındaysa 20 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti. O dönem, ’10 yılın en çok izlenen sahnelerinden’ olmuştu.

Minogue ve Donovan bu dizideki rolleriyle tanınmıştı.