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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey Kore’den balistik füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore’nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne uzun menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Güney Kore genelkurmay başkanlığı, uzun menzilli balistik füzenin, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07:10’da fırlatıldığını açıkladı.


Japonya savunma bakanlığı, havada 1000 kilometre seyreden füzenin, 6 bin kilometre irtifaya ulaşarak, yerel saatle 08:20’de Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü teyit etti.

Denemenin, ABD’nin Doğu Asya’daki müttefikleri Güney Kore ve Japonya’nın liderlerinin, Tokyo’da düzenleyeceği zirvenin sabahında yapılması dikkati çekti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füze denemesi sonrası, Japonya’nın, bölgesel barış ve istikrar için müttefikleriyle daha yakından çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ulusal Güvenlik Konseyini toplantısı sonrası açıklamasında, “Pyonyang yönetiminin pervasız provokasyonlarının bedelini ödeyeceğini” belirtti.

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